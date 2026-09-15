Самарский туризм переходит на бережливые технологии

Один из крупнейших гостиничных комплексов Тольятти «ЛАДА-РЕЗОРТ» начинает внедрение бережливых технологий в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Это второй участник туристической отрасли Самарской области, который воспользуется возможностями проекта для повышения качества сервиса и эффективности работы. Ранее внедрять бережливое производство начала тольяттинская гостиница «Юбилейная» (ООО «Луч»).

Гостиница «ЛАДА-РЕЗОРТ» входит в структуру ООО «Соцкультбыт-АвтоВАЗ» — дочернего предприятия АвтоВАЗа, управляющего всей рекреационной инфраструктурой автогиганта в Самарской области. В составе компании - санаторий-профилакторий «Алые паруса», базы отдыха «Стрежень», «Голубая гавань», «Поршень» и другие объекты на берегу Волги, которые ежегодно принимают около 14 тысяч отдыхающих, включая более 3 тысяч детей.

Помощь предприятию во внедрении бережливых технологий окажут эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК). Рабочая группа компании уже приступила к обучению методикам бережливого производства. В ближайшее время эксперты РЦК помогут провести диагностику внутренних процессов и выявить точки роста.

Как отмечают в РЦК, в сфере гостеприимства бережливые технологии решают те же задачи, что и на промышленных предприятиях: сокращение времени, устранение лишних действий и повышение качества. Для гостиничного бизнеса это, к примеру, ускорение заселения гостей, оптимизация времени уборки номеров и улучшение общего уровня сервиса. Повышение эффективности напрямую повлияет как на комфорт постояльцев, так и на экономические показатели бизнеса.

«Мы видим в бережливом производстве инструмент, который поможет нам сделать сервис еще лучше, а работу — эффективнее. Для нас важно, чтобы каждый гость чувствовал заботу и внимание, а сотрудники работали в комфортных условиях. Уверена, что опыт экспертов РЦК позволит нам найти резервы для роста там, где мы их раньше не замечали», — прокомментировала директор ГК «ЛАДА-РЕЗОРТ» Ольга Ходжаева.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал необходимость системного подхода к развитию туризма. Глава региона ставит задачи по привлечению инвестиций в туристическую инфраструктуру, развитию номерного фонда и повышению качества сервиса. Участие гостиниц в проекте «Производительность труда» становится практическим шагом в этом направлении.

«Бережливые технологии востребованы в самых разных сферах. Федеральный проект «Производительность труда» помогает предприятиям работать эффективнее без капитальных затрат, а значит — предлагать лучший сервис за те же деньги. Сегодня в Самарской области более 230 компаний улучшают производство в рамках федпроекта. Экономический эффект реализации проектов составил более 4 млрд рублей», — отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

В настоящее время федеральный проект «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» объединяет предприятия самых разных сфер региона: заводы, сельхозпредприятия, транспортников и гостиничный бизнес.

Участие в проекте бесплатное. Подробнее — на сайтах производительность.рф и эффективность.рф.

Фото – Лада Резорт