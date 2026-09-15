АвтоВАЗ подтвердил экологический стандарт производства

АвтоВАЗ подтвердил соответствие своей системы экологического менеджмента международному стандарту ISO 14001 и российскому ГОСТ Р ИСО 14001. Новые сертификаты выданы до 2029 года по итогам очередного аудита, сообщила пресс-служба компании 15 сентября.

Проверку проводил орган по сертификации «Интерсертифика», который не выявил несоответствий. Аудиторы отметили объем работ по модернизации оборудования, оказывающего влияние на экологичность производства, и высокий уровень контроля экологических параметров, в том числе в цехах сварки, окраски и сборки автомобилей семейства Lada. Особенно проверялись работы в цехах производства семейства Niva.

К примеру, высокую оценку заслужило активное внедрение в производственные процессы робототехнических комплексов и машинного зрения, в том числе для контроля возможных протечек эксплуатационных жидкостей, а также снижение энергопотребления. В частности, за семь месяцев 2026 года «умное» управление освещением в производстве алюминиевого литья и кузнечных поковок позволило сократить потребление электроэнергии на 12%, а автоматическая регулировка отопления уменьшила теплопотребление в 2025 году на 21% год к году.

Кроме того, предприятие продолжает обновление внутризаводского транспорта: свинцово-кислотные аккумуляторы постепенно заменяются на литий-ионные, что позволяет снизить выбросы водорода и паров электролита. Отдельно аудиторы отметили соответствие новых моделей — Lada Iskra и Azimut — экологическому стандарту «Евро-6», пишут "Известия".