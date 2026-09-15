С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.

Прокуратура Железнодорожного района г. Самары провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении жилищных прав.

Установлено, что семье с ребенком-инвалидом было отказано в постановке на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении. Основанием послужил вывод об ухудшении жилищных условий после смены места жительства.

Однако проверка показала, что переезд был вызван исключительно интересами несовершеннолетнего: прежнее жилье признано непригодным для проживания инвалида и не подлежащим приспособлению с учетом его потребностей.

На выявленные нарушения прокуратура отреагировала внесением представления.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования семья признана малоимущей и принята на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении.

Дальнейшее соблюдение жилищных прав граждан на контроле надзорного ведомства.