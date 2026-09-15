Более 1700 защитных устройств установлено в водопроводных и канализационных колодцах Самары

С начала 2026 года специалисты установили 1720 защитных устройств в канализационные и водопроводные колодцы. Ярко-жёлтые устройства, придуманные специалистами «РКС-Самара», надёжно фиксируются внутри колодца и являются щитом, который не даст провалиться внутрь человеку или животному, если крышку украли или повредили.

Особенно актуальным это становится в зимнее время, когда при уборке снега возможно повреждение или сдвиг крышек колодцев. Размещают защитные устройства в первую очередь вблизи детских площадок, образовательных и медицинских учреждений.

Всего в Самаре более 72 000 колодцев на водопроводных и канализационных сетях. Стоит отметить, что городская инженерная инфраструктура также включает в себя десятки тысяч тепловых, газовых, ливневых и других колодцев.

«РКС-Самара» предложили владельцам коммуникаций присоединиться к работе по повышению безопасности жителей и устанавливать подобные устройства на своих объектах. Сотрудники предприятия готовы оказать помощь другим компаниям. Не так важно, кто именно поставит защиту, важно, что такая защита будет установлена на большинстве городских колодцев. Это поможет сохранить жизнь и здоровье жителей.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»