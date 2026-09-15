Более 1700 защитных устройств установлено в водопроводных и канализационных колодцах Самары

Я нашел ошибку
Главные новости:
В центре «Мой бизнес» Самарской области завершился региональный этап федеральной образовательной программы «Мама-предприниматель». В этом году на участие в проекте поступило более 220 заявок, 70 жительниц региона стали участницами программы.
В регионе определили лучший женский проект программы «Мама-предприниматель»
Температура воздуха 16 сентября в Самаре ночью +13, +15°С, днем +20, +22°С.
16 сентября в регионе дождь, местами гроза, до  +23°С
Более 600 спортсменов с инвалидностью и ОВЗ приняли участие во всероссийских соревнованиях по адаптивному футболу «Стальная воля» в Санкт-Петербурге.
Футболисты региона стали победителями и призерами соревнований «Стальная воля»
17 сентября в 18:00 Самарский областной художественный музей откроет выставку «Михаил Митряшкин в кругу друзей», посвящённую 100-летию со дня рождения художника Михаила Яковлевича Митряшкина (1926–2004).
В СОХМ откроется выставка «Михаил Митряшкин в кругу друзей»
С 9 по 14 сентября в Краснодаре проходил чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. Спортсмены из Самары и Тольятти завоевали две бронзовые медали.
Спортсмены Самарской области - призеры чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ
19 сентября 2026 года в Самароском Историческом парке «Россия — Моя история» (ТЦ «Гудок») состоится масштабное культурно-образовательное событие.
В Самаре пройдет Большой просветительский фестиваль «Россия — Моя история.РЮРИКОВИЧИ»
Минздрав Самарской области сообщает, что на 79 году жизни скончался врач-анестезиолог-реаниматолог СОКБ им. В.Д. Середавина Владимир Мяло.
Скончался врач-анестезиолог-реаниматолог СОКБ им. В.Д. Середавина Владимир Мяло
В Безенчукской центральной районной больнице начал работу дневной стационар медицинской реабилитации. Отделение открылось 1 сентября 2026 года.
В больнице Безенчука открыт дневной стационар медицинской реабилитации
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.34
0.08
EUR 97.76
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Одна земля, одна судьба, одна сила»: в губернии отметили День дружбы народов
«Волжские ландшафты»: выставка пройдет в Доме архитектора в День города
Самарский зоопарк приглашает всех 12 сентября в 13.00 на День журавля!
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Более 1700 защитных устройств установлено в водопроводных и канализационных колодцах Самары

185
С начала 2026 года специалисты «РКС-Самара» установили 1720 защитных устройств в канализационные и водопроводные колодцы.

С начала 2026 года специалисты установили 1720 защитных устройств в канализационные и водопроводные колодцы. Ярко-жёлтые устройства, придуманные специалистами «РКС-Самара», надёжно фиксируются внутри колодца и являются щитом, который не даст провалиться внутрь человеку или животному, если крышку украли или повредили.

Особенно актуальным это становится в зимнее время, когда при уборке снега возможно повреждение или сдвиг крышек колодцев. Размещают защитные устройства в первую очередь вблизи детских площадок, образовательных и медицинских учреждений.

Всего в Самаре более 72 000 колодцев на водопроводных и канализационных сетях. Стоит отметить, что городская инженерная инфраструктура также включает в себя десятки тысяч тепловых, газовых, ливневых и других колодцев.

«РКС-Самара» предложили владельцам коммуникаций присоединиться к работе по повышению безопасности жителей и устанавливать подобные устройства на своих объектах. Сотрудники предприятия готовы оказать помощь другим компаниям. Не так важно, кто именно поставит защиту, важно, что такая защита будет установлена на большинстве городских колодцев. Это поможет сохранить жизнь и здоровье жителей.  

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные - 13 сентября.
11 сентября 2026, 15:41
«РКС-Самара»проведут очередные ремонтно-профилактические работы с 13 по 17 сентября
В Самаре работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные - 13 сентября. ЖКХ
1239
Работы с ограничением водоснабжения в Самаре запланированы уже в эти выходные - 5, 6 сентября.
04 сентября 2026, 15:59
Специалисты «РКС-Самара» на предстоящей неделе проведут очередные ремонтно-профилактические работы в городе
Работы с ограничением водоснабжения в Самаре запланированы уже в эти выходные - 5, 6 сентября. ЖКХ
1756
Сегодня в Самаре состоялось открытие улицы Дачной, на которой завершено комплексное благоустройство.
02 сентября 2026, 14:37
«РКС-Самара» заменили 1,8 километра сетей водоснабжения на улице Дачной
Сегодня в Самаре состоялось открытие улицы Дачной, на которой завершено комплексное благоустройство. ЖКХ
1954

  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Власти Самары отказались от повышения стоимости проезда в 2026 году
15 сентября 2026  13:44
Власти Самары отказались от повышения стоимости проезда в 2026 году
204
В Самарской области при атаке БПЛА повреждены дома и предприятие
15 сентября 2026  09:51
В Самарской области при атаке БПЛА повреждены дома и предприятие
298
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев совместно с Председателем правления ПАО «НОВАТЭК» Леонидом Михельсоном провели рабочую встречу с руководителями ключевых промышленных предприятий Самарской области
14 сентября 2026  19:39
Вячеслав Федорищев и Леонид Михельсон обсудили обеспечение заказами предприятий Самарской области, с которыми сотрудничает компания «НОВАТЭК»
1022
В понедельник, 14 сентября, на оперативном совещании в областном правительстве, которое провел губернатор Вячеслав Федорищев, обсудили вопрос о развитии добровольчества в Самарской области.
14 сентября 2026  17:14
Вячеслав Федорищев поручил проработать предложения для развития волонтерской деятельности в Самарской области
693
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня города
13 сентября 2026  10:56
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня города
997
Весь список