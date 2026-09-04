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Специалисты «РКС-Самара» на предстоящей неделе проведут очередные ремонтно-профилактические работы в городе

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Работы с ограничением водоснабжения в Самаре запланированы уже в эти выходные - 5, 6 сентября.

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения и сообщают адреса возможных отключений воды.

Работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!

5 сентября

Для замены пожарного гидранта с 10:00 до 16:00 будет отключено ХВС по адресу ул. Советской Армии, 98

6 сентября

Для замены пожарных гидрантов с 09:00 до 17:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Некрасовская 50-58, 43-55; ул. Чапаевская 126-148, 121-153; ул. Молодогвардейская 102-124, 67-99; ул. Льва Толстого 57-75, 58-76; ул. Галактионовская, 74, 76, 78, 81, 83; ул. Ленинградская 61-103, 70-102; ул. Садовая 30-48, 33-55; ул. Бр. Коростелёвых 24-54, 1-3, ул. Ленинская 63, 67, 69, 69А, 70, 72; пер. Тургенева 4; пер. Запланный 8-16, 3-17;
пер. Узенький 1-11, 2-10; ул. Затонная 9-19; ул. Самарская 2-24, 1-27.

9 сентября

Для ремонтных работ и замены запорной арматуры на НСП на ул. Бакинской с 10:00 до 18:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Бакинская 11, 13, 15; пер. Молодёжный 4, 8; ул. Зелёная 12, 14, 14 «А», 14 «В», 16, 16 «А»; пер. Торговый 3, 5, 7.

10 сентября

Для замены задвижек на сетях по ул. А.Толстого будет отключена холодная вода с 10:00 до 23.59 по адресам: ул. Ленинградская 2-24, 3-25, ул. А.Толстого, 82-116, 57-87, ул. Водников 91-119, ул. Максима Горького 107.

Адрес установки бойлера: ул. Алексея Толстого/ул. Ленинградская

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара Самара

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