«РКС-Самара» заменили 1,8 километра сетей водоснабжения на улице Дачной

Сегодня состоялось открытие улицы Дачной, на которой завершено комплексное благоустройство. В 2025 году компания «РКС-Самара» – ответственный гарантирующий поставщик водоснабжения – заменила здесь почти 1,8 километра сетей холодного водоснабжения, так как качественный ремонт дороги и прилегающей территории невозможен без замены инженерных коммуникаций.

Участки трёх водоводов диаметром 1000 и 600 мм общей протяжённостью 1770 м переложили на участке улицы Дачной от ул. Чернореченской до ул. Пензенской. «РКС-Самара» инвестировали в этот проект почти 250 млн рублей.

Технологические условия не позволяли отключить водоснабжение на этой линии: от неё запитаны жилые дома и Привокзальная отопительная котельная. Необходимо было сохранить подачу воды абонентам и одновременно заменить трубы. Поэтому на время перекладки первого участка специалисты «РКС-Самара» смонтировали байпасный (обводной) участок, по которому осуществлялось водоснабжение. Затем работу водоводов восстановили в штатном режиме.

Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков сказал: «В 2025 году наше предприятие реализовало мероприятия по развитию водопроводно-канализационного хозяйства города на 2,4 миллиарда рублей. Наши специалисты переложили 23,9 км водопроводных и канализационных труб и построили 15,8 км новых сетей водоснабжения и водоотведения».

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»