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Специалисты «РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы на предстоящей неделе

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Работы с ограничением водоснабжения в Самаре запланированы уже в эти выходные - 30 августа.

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения и сообщают адреса возможных отключений заранее и просят сделать запас воды.

Работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные.

30 августа

В связи с заменых пожарных гидрантов с 09:00 до 17:00 будет отключено ХВС по адресам: Чернореченская, 67; ул. Алексея Толстого: 2-36, 3-29; ул. Крупской: 5-9,6-14 и ул. Алексея Толстого: 38-50,31-39, 37; ул. Пионерская: 19-21,24-48, 24; ул. Садовая: 102-168,119-175, 143; ул. Рабочая, 34.

2 сентября

В связи со строительно-монтажными работами с 09:00 до 21:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Стара-Загора: 89,91,93,95,113, 115,119,121,137.

На ул. Г.Ратнера, 1а будут проводиться работы на насосной станции подкачки –прилегающие жилые дома будут на пониженном давлении с 10:00 до 13:00.

В этот же день запланированы ремонтные работы на ул. Егорова. Без ХВС с 10:00 до 22:00 будут адреса: ул. Егорова, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 28; Пугачевский тракт, 1,3,5,15,17,17А.

Запланировано временное переключение по пр. Карла Маркса: для этого с 08:00 до 18:00 будет отключена холодная вода по адресам: пр. Карла Маркса: 13,15; ул. Пензенская, 18.

Адрес установки бойлера: пр. Карла Маркса: 13.

3 сентября

Для устранения утечки на водопроводной линии на ул. Бр.Коростелёвых будет отключено ХВС с 10:00 до 16:00 по адресам: ул. Братьев Коростелевых: 79,81, 83,140,142,142Б; ул. Арцыбушевская: 40,42; ул. Ленинская: 141,147.

В этот же день запланированы ремонтно-восстановительные работы на сетях на ул. Пятигорской. Поэтому с 10:00 до 13:00 на пониженным давлении будет ряд адресов: ул. Владимирская: 37,41,43,45; ул. Тухачевского: 22,21,26,28; ул. Пензенская: 43,45,51,53; ул. Пятигорская: 4,8,10.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара Самара

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