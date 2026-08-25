Представители «РКС-Самара» приняли участие в круглом столе «Как решать проблему мусора в канализации? Основные направления профилактической работы среди жителей МКД», организованном Региональным отделением партии «Единая Россия».

В общественную приёмную партии поступают обращения жителей по вопросу канализационных засоров. Также представители партии знают, сколько сил прикладывают специалисты ресурсоснабжающего предприятия, чтобы справиться с проблемами водоотведения. Для определения совместных действий и разработки информационной кампании по предотвращению засоров на круглом столе встретились представители «РКС-Самара», партии «Единая Россия», администрации города Самары и УК, ТСЖ.

Начальник производственно-технического управления «РКС-Самара» Евгений Шаров рассказал, как предприятие обслуживает систему водоотведения: «В год мы устраняем более 5000 засоров. Это огромная цифра, за которой стоит ежедневный тяжёлый труд специалистов. Система водоотведения в Самаре сейчас испытывает колоссальную нагрузку, в неё смывается много бытового мусора. К сожалению, многие просто не знают правила эксплуатации канализации, а они есть. И мы на предприятии уже ведём системную работу, как эти правила донести до людей, привить их буквально с детского сада».

Участники круглого стола в ближайшее время усилят работу по информированию жителей о правилах комфорта в многоквартирных домах, в том числе через управляющие компании, домовые чаты, социальные сети. Также на встрече обсудили несколько проблемных адресов, которые взяли на дополнительный контроль и в ближайшее время организуют совместную работу для улучшения ситуации.

Фото: пресс-служба «РКС-Самара»