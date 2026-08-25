«Самарский марафон» прошел в городе в День флага России

22 августа на территории «Солидарность Самара Арена» в Самаре прошел «Самарский марафон». В этот раз он собрал более 2 тысяч участников и был посвящен 440-летию города. В соревнованиях приняли участие представители 53 регионов России и шести стран — России, Казахстана, Узбекистана, Румынии, Беларуси и Франции. Участники прибыли из 117 городов и 75 населенных пунктов, самому маленькому участнику забега — 1 год, а самому старшему – 87 лет.



На титульной дистанции 42,2 км абсолютной победительницей стала Виктория Жукова из Саратова, второе место заняла Анастасия Цыплакова из Отрадного, третье — Ольга Бычкова из города Бора. Тройка призеров среди мужчин — Владислав Копанин из Саратова, Дмитрий Рязанцев из Самары, Юрий Михайлов из Абдулина. В полумарафоне (21,1 км) лучшим среди мужчин стал Загир Аминев из Уфы, второе место занял самарец Андрей Малов, третьим финишировал Иван Усков из поселка Игра. Среди женщин в полумарафоне победу одержала Любовь Добровольская из Тольятти, серебро завоевала Анна Крыслова из Самары, бронзу — Юлия Мельникова, также представлявшая Самару.



Помимо основных дистанций, программа марафона включала забеги на 10 км (в том числе в формате скандинавской ходьбы), 5 и 3 км, специальный «Забег патриотов», детские забеги, а также инклюзивный забег. Участникам марафона вручили медали с достопримечательностями Самары. На обратной стороне медалей организаторы нанесли гравировку, посвященную 440-летию города.



«Марафон вновь собрал любителей бега из разных городов и стран. Самара подтвердила себя как отличная локация для таких мероприятий. Такие события заметно повышают туристическую привлекательность города. Благодарим всех участников, волонтеров и партнеров – особенно нашего генерального партнёра Альфа‑Банк, администрацию города и Федерацию легкой атлетики Самарской области. Вместе мы популяризируем активный образ жизни и делаем спорт доступнее», – отметил основатель серии стартов «Волгамэн» Антон Сирота.



Организатором марафона является АНО «Волгамэн» при поддержке Администрации города Самары, Министерства спорта Самарской области и Федерации легкой атлетики Самарской области.

Фото: пресс-служба администрации Самары