В Самарской области скончался Александр Сотников, посвятивший служению родной земле более 53 лет

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области сообщает, что на 77‑м году жизни скончался Александр Михайлович Сотников.



Ушёл из жизни человек, посвятивший служению родной земле более 53 лет. Его трудовой путь — пример беззаветной преданности избранному делу и высокого профессионализма.



Александр Михайлович родился в селе Богдановка Борского района. После окончания Куйбышевского сельскохозяйственного института в 1973 году он начал свой трудовой путь агрономом, а с 1978 года на протяжении 48 лет бессменно руководил хозяйством «Виловатое». Под его руководством предприятие прошло через десятилетия реформ, сохранило свой производственный потенциал и стало одним из передовых хозяйств Самарской области.



Благодаря ответственному отношению к делу Александра Михайловича в ООО «Виловатое» внедрялись современные технологии, обновлялся парк техники, достигались высокие показатели урожайности, превышающие среднерайонные. Его заслуги отмечены высокими ведомственными и региональными наградами: почётным званием «Заслуженный работник сельского хозяйства Самарской области», почётными грамотами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Самарской Губернской Думы.



Как почётный гражданин Богатовского района, он всегда проявлял заботу о людях, активно поддерживал социальную сферу села, помогал ветеранам, образовательным учреждениям и участникам специальной военной операции.



рощание с Александром Михайловичем Сотниковым состоится 27 августа 2026 года, в четверг, в 11:00 по адресу: Самарская область, Богатовский район, с. Виловатое, ул. Набережная, д. 1а.

Фото: Минсельхозпрод Самарской области