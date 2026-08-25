«В единстве – наша сила!»: более 130 ветеранов СВО и их близких объединил форум в Самаре

21 августа, в День офицеров, в Самаре состоялся второй общегородской форум «В единстве – наша сила!». Его участники — ветераны СВО и их семьи, активисты общественных организаций и представители социально ориентированного бизнеса — обсудили ключевые вопросы социальной адаптации ветеранов спецоперации и совершенствование системы сопровождения семей погибших военнослужащих. В числе прочего — эффективность действующих механизмов трудоустройства и профессиональной переподготовки, доступность мер материальной и психологической помощи, которую оказывают в Самаре.



Спикерами форума стали Алина Сибилева и Александр Беленький из АНО «Сердце Воина», руководитель инструкторского корпуса центра НВП «Рокот Самара» Павел Малыванов, ветераны СВО Иван Казаков, Павел Кудаков, Павел Веткин и Сергей Попов.



«Форум «В единстве – наша сила!» — не просто площадка для высказывания мнений, а место, где рождаются решения, каждый голос имеет значение и будет услышан. Здесь можно поделиться тем, что «наболело», и вместе наметить пути для дальнейшей работы. Надеюсь, это мероприятие дало каждому не только новые идеи, но и чувство поддержки и уверенности в том, что вы не одни, а все усилия по-настоящему ценны. Важно, чтобы совместная работа администрации Самары, общественных организаций и социально ответственного бизнеса была результативной и помогала вместе решать самые сложные вопросы», – сказал глава города Самары Иван Носков.



Сегодня в Самаре для ветеранов СВО действуют 47 видов мер поддержки. Среди ключевых направлений — социальные выплаты, предоставление земельных участков под строительство дач, программы переобучения и содействия в трудоустройстве. Особый акцент сделан на развитии предпринимательских инициатив: по отдельному виду социального контракта ветераны специальной военной операции могут получить до 350 тысяч рублей на открытие собственного дела.



«Ценно живое общение и то взаимодействие, которое удалось выстроить на площадках форума. Такой формат очень помогает в дальнейшей коммуникации внутри ветеранского сообщества и позволяет находить рабочие решения, – отметил ветеран специальной военной операции Сергей Гайко. – По итогам работы на площадках мы приняли решение сделать форум ежегодным и постепенно расширять его географию за пределы города. Приоритетными направлениями видим усиление поддержки семей погибших военнослужащих, развитие системы патриотического воспитания молодежи и укрепление сотрудничества с общественными организациями и соцучреждениями».



Также в течение дня взрослые участники форума могли пройти психологические тренинги на доверие и сплочение и принять участие в тематических дискуссиях. Для детей от 3 до 6 лет организовали игровую программу, а подростки могли принять участие в викторине по первой помощи, ознакомиться с правилами безопасного обращения с оружием и сборкой-разборкой автоматов и пройти Школу разведчика. Самому младшему гостю форума исполнилось только 3 года, а самому старшему — 84.



Организаторами форума является Самарский Дворец ветеранов, Ассоциация «Во имя памяти» и Общественный совет при ГУ МВД России по Самарской области при поддержке администрации Самары.

Фото: пресс-служба администрации Самары