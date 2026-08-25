Самара присоединится к всероссийской акции «Ночь кино»

29 августа Самара присоединится к XI всероссийской акции «Ночь кино», приуроченной ко Дню российского кино. Всего в городе будут работать 28 площадок — это библиотеки, дома культуры «Чайка», «Волжанин», «Заря» и ДК в пос. Зубчаниновка, Музей им. Эльдара Рязанова, кинотеатр под открытым небом «Филин» на Софийской набережной и ЦРК «Художественный» им. Т.А. Ивановой.



Основной частью программы на всех площадках станут бесплатные показы четырех российских картин — исторической драмы о великом подвиге во время блокады Ленинграда «Ангелы Ладоги» (реж. Александр Котт, 12+), военной драмы о событиях на Донбассе «Малыш» (реж. Андрей Симонов, 16+), а также семейных фильмов Буратино» (реж. Игорь Волошин, 6+) и «Чебурашка 2» (реж. Дмитрий Дьяченко, 6+).



Также учреждения подготовили дополнительные программы. Например, в Центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской (ул. Маяковского, 19) состоится показ и обсуждение короткометражных фильмов студентов ВГИКа, мастер-класс «Создай свой кинопостер», квиз «Ночь в костюмерной: всё, что мы знаем о киномоде» и арт-практика «Сказка на ночь» с чтением терапевтических сказок. Полная программа «Ночи кино» в библиотеках СМИБС доступна по ссылке.



В кинотеатре «Художественный» (ул. Куйбышева, 105, https://clck.ru/3VPzWx), помимо кинопоказов (13:30 – «Чебурашка 2», 15:40 – «Буратино», 17:50 – «Ангелы Ладоги», 20:00 – «Малыш»), в рамках взаимодействия с Музеем Эльдара Рязанова состоится лекция-расследование «Оттепель в диалоге с миром: как отечественное кино возвращалось на международный экран». Ее прочитает киновед, кинокритик, старший научный сотрудник Государственного института искусствознания Даниил Смолев.



Сам Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120, https://clck.ru/3VPzW8) приглашает 29 августа на мастер-классы «Мастерская костюмера» (6+) и «Нарисуй кино» (6+), на пешеходную экскурсию Вячеслава Вербового «По следам Юрия Деточкина» (12+) и экскурсию Татьяны Пульной «Было время» (12+). Кинопоказы состоятся в сквере рядом с музеем (15:00 – «Чебурашка 2», 18:00 – «Эта тревожная зима», 19:30 – «Буратино»).



В кинотеатре под открытым небом «Филин», где на этой неделе также состоятся показы Международного фестиваля кинохроники «БРИКС», 29 августа в 17:00 зрители увидят киноэпопею «Битва за Москву» (1985 г., 3 серия, 12+), в 18:40 – «Буратино», а в 20:35 – драму «Малыш».



Отметим, что акция «Ночь кино» пройдет при поддержке Министерства культуры РФ и Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.

Фото: пресс-служба администрации Самары