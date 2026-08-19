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В среду, 19 августа, Президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в экономике страны до 2030 года.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством Президента России
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Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством Президента России

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В среду, 19 августа, Президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в экономике страны до 2030 года.

В среду, 19 августа, Президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в экономике страны до 2030 года. В мероприятии принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
«План структурных изменений подготовлен Правительством в прошлом году и рассчитан до 2030 года. Как и договаривались, его реализация должна идти ритмично, а результаты должны фиксироваться постоянно – в том числе в региональном разрезе, учитывая не только экономическую динамику субъектов Федерации, но и состояние их бюджетов, величину долговой нагрузки», – сказал Президент.
Как отметил Владимир Путин, задача – запустить новый инвестиционный цикл, дать бизнесу дополнительные возможности вкладываться в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, жилищного строительства.
«Важно инвестировать в те проекты, которые ориентированы главным образом на внутренний спрос, на технологическое развитие всех сфер жизни, на платформизацию отраслей экономики», – подчеркнул Глава государства.
Особое внимание Владимир Путин уделил контролю за реализацией национальных проектов. «На национальные проекты выделяются большие средства из федерального бюджета, от частных инвесторов, из бюджетов субъектов Федерации, и очень важно, чтобы все задачи, мероприятия нацпроектов выполнялись в намеченные сроки, в запланированных объемах, с нужным финансированием», – сказал Президент.
Глава государства подчеркнул, что совместные усилия государства, бизнеса, общественных объединений в рамках национальных проектов должны быть нацелены на последовательное улучшение качества жизни людей.
«Нужно создавать возможности для каждого человека в каждом регионе страны получить профессию и найти хорошо оплачиваемую работу, обеспечивать благополучие своей семьи, детей, жить в современных, комфортных условиях, – акцентировал Владимир Путин, напомнив о действующей системе социологических оценок. – Сами люди должны видеть, чувствовать изменения к лучшему. Это главный критерий».
Отметим, что в Самарском регионе реализуется 12 национальных проектов, инициированных Президентом России. Все они направлены на достижение национальных целей, включая повышение качества жизни граждан и устойчивый экономический рост. В частности, ведутся работы по благоустройству 237 объектов, среди которых проекты – победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в Чапаевске, Сызрани, Новокуйбышевске и Октябрьске. Завершены работы на 14 объектах капитального строительства, в их числе 8 школ, 4 детских сада и 2 автомобильные дороги.
С докладом по основной теме заседания Совета выступил заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак. План структурных изменений в экономике страны до 2030 года предусматривает работу по 7 взаимосвязанным направлениям, в числе которых повышение уровня технологического развития российской экономики, качества инвестиционного климата, «обеление» отдельных секторов экономики.
По словам вице-премьера, ключевое направление плана – технологический суверенитет. Активно реализуются стратегии по ИИ и беспилотным авиационным системам.
«Реализация плана структурных изменений находится в фокусе работы Правительства. Реализация всех этих мер должна обеспечить, как Вы поставили задачу, выход экономики на целевую траекторию роста», – сказал Александр Новак.
С докладами на заседании также выступили министр финансов РФ Антон Силуанов, заместитель Председателя Правительства РФ – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко, руководитель исполкома движения «Народный фронт «За Россию» Михаил Кузнецов, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Комментируя итоги заседания, Вячеслав Федорищев отметил: «Ключевая задача, поставленная главой государства, – на всех уровнях обеспечивать устойчивый рост капитальных вложений в экономику, в том числе в модернизацию производств, повышение производительности труда на новой технологической базе с использованием автономных систем и промышленных роботов, цифровых платформ и решений в области искусственного интеллекта».
По его словам, особое внимание на заседании Совета было уделено социальной повестке: снижению избыточной бюрократической нагрузки на учителей, врачей и работников муниципалитетов, повышению качества и доступности государственных услуг, поддержке многодетных семей, созданию комфортной и безопасной среды для жизни.
Отдельно губернатор выделил решение Президента о дополнительной поддержке региональных бюджетов: «По предложению «Единой России» сроки погашения бюджетных кредитов для всех регионов страны будут перенесены за 2030 год. Это позволит субъектам ежегодно сохранять в своих бюджетах порядка 100 млрд рублей в течение ближайших четырех лет и направлять их на цели развития».

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Москва Путин

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