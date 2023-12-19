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Победители чемпионата «Профессионалы» из Самарской области встретились с Президентом России

19 декабря 2023 15:15
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На встрече с Президентом молодые люди смогли поделиться полученным опытом и высказать предложения по усилению направлений обучения молодых специалистов.

Студенты из Самарской области стали участниками встречи Президента России Владимира Путина с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Студентки Новокуйбышевского нефтехимического техникума Полина Рыжова и Самарского государственного колледжа Анна Емельянова и наставник Анны - выпускник того же колледжа Данила Зайченко приехали на встречу с Главой государства.

Напомним, что финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» состоялся в ноябре в Санкт-Петербурге. Студенты колледжей и техникумов боролись за победу по 35 компетенциям, а ученики школ – по 20 направлениям. Шесть из девяти участников сборной команды Самарской области стали призёрами финала чемпионата. Среди них Полина Рыжова, которая завоевала две золотые награды по компетенции «Лабораторный химический анализ» и Анна Емельянова, получившая серебро в компетенции «3D-моделирование для компьютерных игр».

В Самарской области уделяется большое внимание развитию системы среднего профессионального образования. В прошлом году в рамках проекта «Профессионалитет» были созданы два крупных образовательно-производственных кластера для машиностроительной и железнодорожной отраслей. В этом году сразу три самарских колледжа стали победителями конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета на создание образовательных кластеров, а также образовательно-производственного центра для строительно-энергетической отрасли. Благодаря национальному проекту «Образование», реализуемому по поручению Главы государства, усилиям Губернатора и Правительства области, при поддержке предприятий строятся и капитально ремонтируются учебные корпуса ссузов, студенческие общежития, обновляются десятки мастерских. «За всеми этими достижениями стоит упорный кропотливый труд преподавателей и мастеров системы СПО, всех, кто отдает свои силы обучению и воспитанию рабочей смены», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

На встрече с Президентом молодые люди смогли поделиться полученным опытом и высказать предложения по усилению направлений обучения молодых специалистов.

Анна Емельянова спросила Президента, как будет развиваться игровая индустрия в России, поскольку именно в ней третьекурсница по специальности «графический дизайнер» хотела бы реализоваться. По ее словам, сейчас крупных игровых проектов создается очень мало.

Владимир Путин заявил, что игры – это очень важная сфера деятельности. Россия входит в пятерку стран по количеству играющих в мире. Также эта индустрия очень прибыльна. По предварительным оценкам, рынок игр в России оценивается в 177 млрд рублей. Но есть еще одна очень важная составляющая – это контент.

«А если такие молодые люди, как вы, сами делаете эти игры, создаете контент, в котором заложено уважение к нашей истории, к нашим традициям, к нашим бабушкам и дедушкам, к родителям, вообще к стране нашей, то это создает огромный, мощный фундамент стабильности в державе», – подчеркнул Президент.

Глава государства сказал, что постарается помочь Анне Емельяновой попасть на стажировку в профильные компании.

«Впечатления от встречи самые положительные, конечно, волновалась, но оно того стоило. Владимир Владимирович такой доброжелательный, очень мягко и тактично с нами разговаривал, что все волнение прошло. Я уверена, что он действительно заинтересован в развитии среднего профессионального образования и в нас, молодежи. Это мне показалось самым главным, - делится впечатлениями от встречи с Главой государства Полина Рыжова. – В моих планах, конечно, закончить обучение и пойти работать по специальности на завод. Буду и дальше развиваться в выбранной профессии».

 

Фото: kremlin.ru

 

 

 

Теги: Акценты В центре внимания Москва Путин Самара

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