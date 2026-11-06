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На железнодорожном вокзале Самары встретили «Миллиардного пассажира»

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На железнодорожном вокзале Самары встретили «Миллиардного пассажира»

На железнодорожном вокзале Самары состоялось торжественное мероприятие, посвящённое встрече «Миллиардного пассажира» — символической отметки, ежегодно фиксируемой холдингом «РЖД» по итогам перевозок в пригородном сообщении.

Юбилейным пассажиром стала жительница региона Екатерина, которая оформила билет на пригородный поезд по маршруту Самара — Тольятти через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». В поездку вместе с ней отправился шестилетний сын Степан.

Выбор миллиардного пассажира осуществлялся методом случайного отбора среди пользователей мобильного приложения «РЖД Пассажирам» на основе статистических данных о приближении к показателю в один миллиард перевезённых пассажиров.

В рамках торжественной церемонии юбилейному пассажиру вручили сертификат, подтверждающий статус «Миллиардного пассажира», абонемент на бесплатные поездки в пригородных поездах и памятные подарки. Для юного путешественника в вагоне была подготовлена театрализованная постановка про пассажиров из разных эпох.

Маршрут Самара — Тольятти является одним из самых востребованных в Самарской области. С начала 2026 года по нему перевезено 1,4 млн пассажиров, что на 16% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. С учётом высокого спроса в мае текущего года на данном направлении была назначена дополнительная пара поездов, а составность каждые выходные увеличивается до 10 вагонов. Обслуживание маршрута осуществляется современными пригородными поездами «Ласточка» и «Финист».

Для Самарской области пригородные перевозки — это не просто цифры в отчётах, а ежедневная доступность городов и сёл для жителей региона. В 2026 году в бюджете Самарской области на обеспечение пассажирских перевозок пригородным железнодорожным транспортом предусмотрено около 1 млрд рублей, пассажиропоток в этом году должен составить порядка 10 млн человек.

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