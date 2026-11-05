7 ноября в Самаре в центре ограничат движение

7 ноября в Самаре пройдет Парад Памяти, посвященный легендарному параду 1941 года в Куйбышеве. Из-за подготовки и проведения мероприятия временно ограничим движение и парковку.

Движение закроют 7 ноября с 07:00 до 14:00, включая средства индивидуальной мобильности:

улица Чапаевская от Красноармейской до Вилоновской

улица Шостаковича от Фрунзе до Чапаевской

улица Вилоновская от Чапаевской до Галактионовской

улица Фрунзе от Шостаковича до Вилоновской

Остановка и стоянка на этих участках будут запрещены с 18:00 6 ноября до 14:00 7 ноября. На площади имени Куйбышева парковать машины нельзя с 07:00 2 ноября до 22:00 7 ноября.

Ограничения не касаются спецтранспорта полиции, скорой и пожарной охраны, а также машин с пропусками ГУ МВД.

Автобусы №№ 24 и 91 в этот период поедут в объезд в обоих направлениях. Поездки лучше спланировать заранее.