В Центральном районе Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием двух транспортных средств

4 ноября в 04:00 водитель автомобиля Kia K5 – мужчина 1966 г.р., осуществляя движение по ул. Комсомольской со стороны ул. Победы в направлении ул. Ленина, на регулируемом перекрестке ул. Комсомольской ул. Ленина, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора допустил столкновение с автомобилем Lada Granta, под управлением мужчины 2000 г.р., который двигался в прямом встречном направлении. Пострадавшие водитель автомобиля Kia K5 и пассажир автомобиля Lada Granta – мужчина 1987 г.р. доставлены скорой помощью в медицинское учреждение.