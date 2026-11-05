В Самарской области два бывших сотрудника СИЗО осуждены за коррупционные преступления

В период с 2023 по 2024 год двое бывших сотрудников следственного изолятора неоднократно получали взятки от родственников осужденного за незаконную передачу ему мобильных телефонов и комплектующих. Общая сумма полученных денежных средств превысила 500 тысяч рублей.

Противоправная деятельность была пресечена в результате совместной работы сотрудников отдела собственной безопасности УФСИН России по Самарской области и УФСБ России по Самарской области.

Суд назначил бывшим сотрудникам наказание в виде лишения свободы сроком от 4 лет 6 месяцев до 7 лет со штрафами, а также запретил занимать должности в уголовно-исполнительной системе на 4 и 5 лет.

Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима.