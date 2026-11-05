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Самарцам рассказали, как уплатить налог с процентов по банковским вкладам

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Самарцам рассказали, как уплатить налог с процентов по банковским вкладам

Начиная с налогового периода 2025 года раздел налогового уведомления включает единый расчет налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Налог на доходы в виде процентов по вкладам в российских банках, полученных в 2025 году, включён в этот раздел.

Налог взимается только с процентов, а не с суммы вклада. Все процентные доходы по вкладам и счетам в российских банках суммируются. При расчёте не учитываются проценты по рублёвым вкладам со ставкой не более 1% годовых и доходы по счетам эскроу.

Если общий доход в виде процентов по всем вкладам и счетам за 2025 год не превысил 210 тыс. рублей, налог не возникает. Если превысил - налогом облагается только сумма сверх этого лимита. Например, если вклад принес гражданину доход в 250 тыс. рублей, то налог определяется следующим образом: (250 тыс. – 210 тыс.) х 13% = 5,2 тыс. руб.

Если общая сумма инвестиционных доходов за год не превышает 2,4 млн рублей, ставка НДФЛ составит13%. Если превышает - 15%.

Для валютных вкладов налогом облагаются все полученные проценты независимо от ставки - их сумма пересчитывается в рубли по курсу ЦБ на дату выплаты процентов. Не облагаются налогом проценты по вкладам, полученным по наследству.

Вкладчику не нужно предоставлять никаких деклараций и самостоятельно отчитываться перед налоговой службой. Кредитные учреждения (банки) сами направляют данные о доходах физических лиц в налоговую службу.   Сумма налога с процентов по вкладам включены в сводное налоговое уведомление в разделе НДФЛ, вместе с налогами на имущество, землю и транспорт.

Налог с доходов в виде процентов по вкладам необходимо оплатить не позднее 1 декабря 2026 года. Удобнее всего это сделать через Личный кабинет налогоплательщика, через банк или на портале госуслуг.

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