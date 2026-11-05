В Самарском районе Самары пострадал водитель электровелосипеда

4 ноября текущего года на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 6 человек.

В Самарском районе Самары в 20:35 водитель электровелосипеда – мужчина 1988 г.р., осуществляя движение по ул. Комсомольской со стороны ул. Степана Разина в направлении ул. Куйбышева, напротив д. 37, нарушив правила расположения транспортного средства на проезжей части, допустил наезд на остановившийся на запрещающий сигнал светофора автомобиль Jeep Grand Cherokee, под управлением мужчины 1994 г.р. Пострадавший водитель электровелосипеда – на машине скорой помощи доставлен в медицинское учреждение, ему рекомендовано амбулаторное лечение.