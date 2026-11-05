В Сызрани женщина украла из магазина продукты и съела

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» за помощью обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что во время инвентаризации обнаружил отсутствие части продуктов питания на сумму более 4 500 рублей.

В ходе просмотра записи с камеры видеонаблюдения, на которой зафиксирован момент хищения, полицейские опознали подозреваемую в краже продуктов питания. Ей оказалась жительница посёлка Балашейка 1994 года рождения, ранее неоднократно привлекавшаяся к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Находившиеся на маршруте патрулирования в Юго-Западном районе города сотрудники отдельной роты ППСП МУ МВД России «Сызранское» заметили женщину, по приметам схожую с разыскиваемой. Сотрудники органов внутренних дел задержали её и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Женщина в совершении противоправного деяния призналась и пояснила, что, похищенные продукты питания успела употребить.

В настоящее время отделом дознания МУ МВД России «Сызранское» в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража».