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Названа реальная стоимость ремонта квартиры в 2026 году

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Названа реальная стоимость ремонта квартиры в 2026 году

В 2026 году стоимость ремонта квартиры в крупных российских городах может начинаться от 20–30 тыс. рублей за квадратный метр при косметическом обновлении и доходить до 45–80 тыс. рублей при капитальном ремонте с материалами. Такие ориентиры «Газете.Ru» назвал Иван Хорошев, руководитель службы клиентского сервиса «Компании РМС».

По словам эксперта, если перевести стоимость квадратного метра в бюджет всей квартиры, разница становится нагляднее. Косметический ремонт квартиры площадью 40 кв. м обойдется примерно в 800 тыс. — 1,2 млн рублей, а 60 кв. м — в 1,2–1,8 млн. При капитальном ремонте речь идет уже о 1,8–3,2 млн и 2,7–4,8 млн рублей соответственно.

Однако стоимость квадратного метра нельзя воспринимать как готовую смету, подчеркнул Хорошев. В небольшой квартире цена одного «квадрата» часто оказывается выше, поскольку самые дорогие зоны — кухня и санузел — есть и в 40-метровой квартире, и в квартире вдвое больше.

«Главная ошибка — оценивать будущий ремонт только по цене обоев, плитки или ламината. Значительную часть бюджета составляют подготовка поверхностей, демонтаж, электрика и работа мастеров. Поэтому две квартиры одинаковой площади могут потребовать совершенно разных вложений», — объяснил Хорошев.

Особая статья расходов — санузел. В Москве стоимость только комплекса работ при капитальном ремонте санузла в 2026 году может начинаться примерно от 50–100 тыс. рублей. Материалы и оборудование оплачиваются отдельно.

«В санузле экономить стоит на декоративной части. Можно подобрать более доступную плитку, отказаться от сложной раскладки. Но трубы, соединения и гидроизоляция — не те позиции, где разумно выбирать по минимальной цене. Исправление скрытой протечки может потребовать демонтажа новой отделки», — предупредил эксперт.

Заметно увеличить смету способен перенос сантехники. Перенести раковину или смеситель сравнительно проще, а для ванны и унитаза приходится учитывать трассу канализации. Чем дальше оборудование от стояка, тем сложнее спрятать коммуникации без дополнительных работ.

Дополнительным фактором остаются цены на материалы. В июле 2026 года, по данным Росстата, цемент подорожал на 4,4%, еврошифер — на 1,7%, кирпич — на 1,2%, ламинат — на 0,8%.

При ограниченном бюджете эксперт советует разделить ремонт на обязательную техническую часть и то, что можно докупить позже. Светильник, зеркало или мебель заменить просто, а переделывать трубы, электрику или гидроизоляцию после чистовой отделки значительно дороже.

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