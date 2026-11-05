Фестиваль «Народов много — страна одна» прошел в Самаре

В преддверии Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, в школе № 149 прошел фестиваль «Народов много — страна одна». Он объединил учеников 7-8 классов, педагогов и родителей: школьники представили культуру, национальные костюмы, традиции и блюда разных народов России.



«В преддверии Дня народного единства особенно важно напоминать подрастающему поколению о ценности межнационального согласия. Самара всегда была и остается домом для десятков народов, и наш общий долг — беречь эту атмосферу добрососедства. Фестиваль в школе № 149 показывает, как совместное творчество объединяет целые поколения: здесь бок о бок трудятся дети, родители и учителя. Именно на таких живых примерах воспитывается уважение к традициям соседей и крепнет единство нашего общества», – сказала руководитель Департамента образования администрации Самары Ирина Коковина.



Подготовка к мероприятию в школе № 149 началась за месяц до его проведения. Учащиеся совместно с родителями и классными руководителями подготовили костюмы, творческие номера и национальные блюда. В программе были представлены традиции семи национальностей: русских, татар, армян, грузин, дагестанцев, казахов и цыган. В экспозицию национальной кухни вошли такие блюда, как армянская гата, блины и пироги. Жюри, в состав которого были педагоги и активисты, оценивало внешний вид участников, презентацию и музыкальные номера. По итогам фестиваля каждый класс был признан победителем в отдельной номинации.



«Наш осенний фестиваль уже стал доброй традицией, а в этом году он проходит под девизом «Народов много — страна одна». В нем участвуют ребята среднего звена — 7-8 классы. Это подростковый непростой возраст, и совместная подготовка к событию объединяет и сближает ребят лучше всего. Школьники вместе с родителями шьют костюмы, репетируют национальные песни и танцы, готовят традиционные блюда. Наша школа многонациональная — это семья семей, и такие праздники наглядно показывают: традиции у всех разные, но мы — единое целое и умеем по-настоящему дружить», – сказала директор школы № 149 Светлана Усманова.



Отметим, что фестиваль стал одним из событий в образовательных учреждениях Самары, приуроченных к Году народного единства.