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58% работающих самарцев рассчитывают на повышение зарплаты в 2027 году

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58% работающих самарцев рассчитывают на повышение зарплаты в 2027 году

В опросе SuperJob участвовали экономически активные граждане, имеющие постоянную работу.

На пересмотр зарплаты в следующем году надеются 58% опрошенных самарцев. 1% не ждет прибавки, потому что повышение прошло недавно. Не рассчитывают на рост дохода по другим причинам 24% респондентов.

Ожидания заметно различаются в зависимости от возраста. Среди горожан до 35 лет на прибавку рассчитывают 67%, среди 35–45-летних — 60%, среди тех, кому 45 лет и больше, — 47%.

Мужчины надеются на рост зарплаты чаще женщин (60% и 57%).

Среди обладателей высшего образования прибавки ждут 60%, среди выпускников колледжей и техникумов — 56%.

Чаще пересмотра оклада ожидают респонденты с зарплатой от 100 до 150 тысяч рублей — 68%. Среди тех, кто получает до 100 тысяч, таких 52%, среди зарабатывающих от 150 тысяч — 54%.
 

Время проведения: 19—28 октября 2026 года

Теги: Опрос

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