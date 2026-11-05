58% работающих самарцев рассчитывают на повышение зарплаты в 2027 году

В опросе SuperJob участвовали экономически активные граждане, имеющие постоянную работу.



На пересмотр зарплаты в следующем году надеются 58% опрошенных самарцев. 1% не ждет прибавки, потому что повышение прошло недавно. Не рассчитывают на рост дохода по другим причинам 24% респондентов.



Ожидания заметно различаются в зависимости от возраста. Среди горожан до 35 лет на прибавку рассчитывают 67%, среди 35–45-летних — 60%, среди тех, кому 45 лет и больше, — 47%.



Мужчины надеются на рост зарплаты чаще женщин (60% и 57%).



Среди обладателей высшего образования прибавки ждут 60%, среди выпускников колледжей и техникумов — 56%.



Чаще пересмотра оклада ожидают респонденты с зарплатой от 100 до 150 тысяч рублей — 68%. Среди тех, кто получает до 100 тысяч, таких 52%, среди зарабатывающих от 150 тысяч — 54%.



Время проведения: 19—28 октября 2026 года