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От инженерных систем до атмосферы дома — что покупатели проверяют при выборе вторичного жилья

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от инженерных систем до атмосферы дома — что покупатели проверяют при выборе вторичного жилья

Чаще всего опрошенные рассматривают квартиры в домах 2011–2020 годов постройки. При выборе они также обращают внимание на состояние инженерных систем и общедомового имущества, а наличие нескольких собственников, обременений или перепланировки входит в топ поводов для обращения к риелтору.

По данным опроса* Авито Недвижимости, 27% россиян купили квартиру на вторичном рынке за последние три года или планируют такое приобретение в ближайшие шесть месяцев. При этом среди жителей ПФО этот показатель составил 28%. Почти три четверти россиян (74%) учитывают период постройки дома при выборе жилья: 29% имеют предпочтительный период, но готовы рассмотреть и другие варианты, 24% обращают внимание на возраст дома при сравнении конкретных предложений, а 20% рассматривают квартиры только в домах определенных периодов постройки. Среди жителей ПФО 27% учитывают период постройки при сравнении конкретных квартир, а 24% имеют предпочтительный период постройки.

Среди покупателей, для которых важен возраст дома, наиболее востребованы объекты 2011–2020 годов постройки — в качестве приоритетного этот период назвали 29% опрошенных. В Москве доля составила 31%, в Санкт-Петербурге — 30%, в ПФО — 31%. Далее следуют типовые дома постсоветского периода (22%), типовой советский жилой фонд (17%), «новая вторичка» — объекты, введенные в эксплуатацию за последние пять лет (17%), «сталинки» (6%) и дома исторического фонда (5%). Отдельно жители ПФО на второе место поставили дома 1992-2010 годов (26%), на третье — советский жилой фонд (16%).

Теги: Опрос

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