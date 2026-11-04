жители Самары готовы потратить около 500 тыс. рублей на обновление дачи или загородного дома

Специалисты Авито узнали, сколько обладателей участков и домов собираются в ближайшее время проводить строительные и ремонтные работы. Оказалось, что такие планы есть у 9 из 10 землевладельцев. Потратить на все работы опрошенные в среднем готовы около 500 000 рублей.

У каждого второго опрошенного (45%) есть загородный дом или дача, из них 9% пока находятся в процессе строительства — в основном это молодежь 18-24 лет. Еще 12% планируют приступить к стройке в ближайший год — это чаще всего молодые люди 18-34 лет (16-17%).

9 из 10 владельцев участков или домов в течение года собираются проводить определенные строительные или ремонтные работы. Так, в список планируемых улучшений чаще всего входят благоустройство участка (31%), ремонт кухни или ванной (30%) и пристройки или реконструкции (26%). Еще 25% будут заниматься электрикой и инженерными коммуникациями.

Потратить на все необходимые изменения жители Самары в среднем собираются около 500 000 рублей. При этом 26% планируют только мелкие косметические работы и хотят потратить до 100 000 рублей. 35% закладывают бюджет от 100 000 до 300 000 рублей, 17% — от 300 000 до 700 000 рублей. Еще 16% готовы потратить от 700 000 до 1,5 млн рублей, а 6% — еще больше.

В список покупок для строительства и ремонта чаще всего входят цемент, бетон, песок и щебень (30%), а также инструменты и расходники (26%). Кроме того, опрошенные часто отмечали окна и двери (23%), напольные покрытия (23%), краски, обои и декоративные покрытия (23%).

Покупать все это респонденты в основном планируют в специализированных строительных магазинах (48%), на строительных базах и оптовых складах (45%) или в крупных строительных гипермаркетах (40%). Заказывать стройматериалы в интернет-магазинах собираются 21% — в основном это молодежь 25 -34 лет (31%).

Не планируют ремонтные и строительные работы на ближайший год 42% респондентов. Откладывать подобные намерения чаще всего вынуждают нехватка свободного времени (32%) и непредвиденные расходы (25%). Еще 17% никак не могут найти надежных мастеров.

Те, кто уже приступил к стройке, действительно часто сталкиваются с этими проблемами. 40% жалуются на высокие цены на материалы, 29% — на то, что трудно найти подходящих подрядчиков и мастеров. А 15% действительно не хватает времени на выполнение работ.