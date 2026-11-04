В ОП предложили оснастить детскими креслами половину каршеринга

Половину автопарка каршеринга необходимо оборудовать детскими креслами. С такой инициативой 4 ноября выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко.

«Региональные операторы должны внести изменения в правила пользования каршерингом и предусмотреть, чтобы не менее половины автомобилей были оснащены детскими креслами», — сказал он в беседе с ТАСС.

По его словам, основная сложность заключается в нехватке таких машин. Сервисы заявляют о наличии автомобилей с детскими креслами на сайтах, однако в реальности их немного, особенно с креслами-люльками для самых маленьких.

Уточняется, что родителям приходится покупать кресло и возить его с собой. В крупных агрегаторах каршеринга есть фильтры для поиска машины с детским удерживающим устройством, но найти ее сложно: автомобиль обычно стоит далеко, а добираться до него другим транспортом неудобно.