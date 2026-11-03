В Самарском Историческом парке открылась выставка «Свет сквозь время»

Сегодня в Историческом парке открылась выставка «Свет сквозь время», посвящённая 30-летию старейшей фотошколы «Самара» Самарского Дворца детского и юношеского творчества.
Детская фотостудия при Дворце пионеров появилась ещё в 30-х годах прошлого века, а официальной точкой отсчёта фотошколы «Самара» стал 1996 год, когда Михаил Константинович Мусорин вместе с педагогами Натальей Николаевной Палий и Еленой Владиславовной Головиной разработали авторскую программу.
За 30 лет школа вошла в десятку лучших коллективов страны, не раз побеждала на международных и всероссийских конкурсах, а 16 её выпускников стали членами Союза фотохудожников России.
На открытии выступили директор Самарского Дворца детского и юношеского творчества Татьяна Евгеньевна Бодрова и основатель, почётный работник образования РФ, почётный член Союза фотохудожников России Михаил Константинович Мусорин.
«Свет сквозь время» - это визуальная летопись длиной в тридцать лет, собранная по кадрам: свет фотографии, свет знаний и свет памяти.
Выставка работает со 2 по 22 ноября
Вход свободный (6+)
Самара, ул. Красноармейская, 131, ТК «Гуд`Ок», 3 этаж
+7 (846) 250-01-32
Фото: Исторический парк Самары