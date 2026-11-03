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Для пожарных и спасателей: в Новокуйбышевске открыли обновлённый спортивный манеж

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Спортивный манеж 61 пожарно‑спасательной части в Новокуйбышевске вновь распахнул двери — после масштабной модернизации здесь прошли торжественные мероприятия, посвящённые открытию площадки.

Спортивный манеж 61 пожарно‑спасательной части в Новокуйбышевске вновь распахнул двери — после масштабной модернизации здесь прошли торжественные мероприятия, посвящённые открытию площадки.

Церемония получилась по‑настоящему праздничной: почётное право перерезать красную ленту предоставили начальнику Главного управления МЧС России по Самарской области Сергею Аникину и генеральному директору АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» Сергею Иванову. Под торжественную музыку лента была разрезана, и для всех участников начался новый этап работы на обновлённой базе.

Важными протокольными моментами стали сразу два представления. Во‑первых, начальник Главного управления представил нового председателя Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Федерация пожарно‑спасательного спорта России» — Юрия Гуськова. Он особо подчеркнул значимость преемственности традиций и дальнейшего развития пожарно‑спасательного спорта в регионе. Во‑вторых, на мероприятии представили нового руководителя Центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям Самарской области — Александра Воробьева.

На мероприятии чествовали лучших спортсменов пожарно‑спасательного профиля. Благодарственные письма получили призёры межрегиональных соревнований, в том числе участники, завоевавшие награды в Чебоксарах. Отдельно отметили тренера команды, мастера спорта международного класса Владимира Фомина, а также руководителя предприятия Сергея Иванова — за вклад в развитие прикладного спорта.

Зрителей особенно впечатлили показательные выступления: подъём по штурмовой лестнице и прохождение 100‑метровой полосы с препятствиями. На старт вышли сильнейшие — в том числе победители и призёры всероссийских турниров. Старт одному из забегов дал ветеран пожарно‑спасательного спорта Борис Чемерис — этот момент стал данью уважения традициям службы.

Что изменилось внутри манежа? Новое покрытие, современные системы отопления и электроснабжения, отремонтированная учебная башня. Всё это нужно не для красоты, а для дела: чтобы тренировки были безопасными, а навыки — максимально приближёнными к реальным условиям службы.

Открытие манежа — это не просто событие, а важный шаг в подготовке специалистов, чья работа ежедневно связана с риском и ответственностью. А появление новых руководителей в спортивной и управленческой вертикали даёт дополнительный импульс для развития этого прикладного вида спорта и поддержки молодых талантов.

Мероприятия на базе обновлённого манежа включены в календарь соревнований МЧС России на 2027 год. В этих состязаниях начнут выступать юноши, что позволит раньше вовлекать молодёжь в профессиональные спортивные дисциплины и формировать кадровый резерв для пожарно‑спасательных подразделений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

 

Фото:   .пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Теги: МЧС

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