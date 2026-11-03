 В Самаре на маршрут № 108 для опытной эксплуатации вышел троллейбус с автономным ходом

На пассажирском маршруте № 108 «г. Самара (Губернский р-к) — мкр. Южный город (Волжский район, Спорткомплекс Южный)» стало на одну единицу техники больше. Со 2 ноября перевозки здесь выполняет новый троллейбус OLGERD белорусской сборки, оснащённый системой автономного движения.



Особенность этой модели в том, что накопители энергии заряжаются прямо во время работы — пока машина едет под контактной сетью. После подзарядки троллейбус может опустить токоприёмники и продолжить путь без подключения к проводам на расстояние порядка двадцати километров.



Благодаря выходу новой машины время работы маршрута № 108 удалось расширить вдвое. Если раньше электротранспорт курсировал только до обеда, то теперь сообщение между Самарой и Южным городом в будние дни доступно с 5:23 до 20:41.



Опытная эксплуатация троллейбуса на маршруте продлится четыре месяца. По её итогам будет приниматься решение о дальнейшем использовании подобных машин.



Полное расписание движения по маршруту «г. Самара (Губернский р-к) — мкр. Южный город (Волжский район, Спорткомплекс Южный)» — в карточке



Фото: DronovPetr / Автобусы и вообще / минтранс СО