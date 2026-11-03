Самарская библиотека для молодежи представляет обзор книжных новинок по истории, искусству, психологии

Самарская областная библиотека для молодежи представляет обзор книжных новинок по истории, искусству, психологии.

Кинтана-Мурси Л. Люди.

По следам наших миграций, приспособлений и поисков компромиссов.

Книга посвящена глобальной истории человечества, рассказанной через призму современной ДНК-генеалогии и палеогеномики.

Советуем любителям качественного нон-фикшена и тем, кто интересуется историей, биологией и антропологией. Тем, кто хочет понять, как устроен метод анализа ДНК и что он может рассказать о нашем прошлом и будущем.

Василюк Ф. Психология переживания

Это фундаментальный труд, ставший классикой отечественной психологической мысли.

Автор кардинально меняет представление о «переживании». В концепции Василюка это не пассивное эмоциональное страдание или простое реагирование, а активная внутренняя работа. Это особая деятельность, с помощью которой человек восстанавливает душевное равновесие и смысловую целостность своей жизни, когда она нарушена критическими обстоятельствами.

Книга предназначена для специалистов психологов и вдумчивого читателя, которому поможет лучше отрефлексировать собственные внутренние процессы в моменты жизненных переломов, хотя требует концентрации — текст написан строгим научным языком.

Волкова И. Искусство в лицах

Книга «Искусство в лицах. Портреты эпох от первобытных времен до наших дней» представляет собой доступный хронологический гид по истории искусства, где главным проводником выступает человеческий портрет.

Авторы предлагают проследить эволюцию человеческого мировоззрения и идеалов красоты через призму портретного искусства.

Книга отличный стартовый гид для тех, кто делает первые шаги в изучении арт-мира. Интеграция с подкастами делает чтение динамичным, однако для глубокого погружения в конкретные стили или историю русской живописи потребуются другие издания.

Филатов А. Психотипы.

Полный гайд по определению психотипа.

Она создана для тех, кому важно быстро считывать особенности людей по их речи, мимике, привычкам и внешности. Автор адаптировал классическую психотипологию под современные реалии.

Книга оформлена наглядно, сжато и с долей юмора, что делает ее понятной даже для новичков.

Это качественный, иллюстрированный «входной билет» в тему профайлинга. Если вам нужен понятный инструмент для быстрого анализа людей без погружения в сложные дебри психиатрии, издание полностью оправдает ожидания.

Составитель: Екатерина Сизехина

Фото: минкульт СО