В регионе поступила новая партия вакцин от гриппа

В регион поступила очередная партия вакцин от гриппа — более 245 тысяч доз, из них - 79 тысяч предназначены для иммунизации детей. Поставка позволит продолжить планомерную работу по защите населения от сезонных инфекций.



Медицинские учреждения Самарской области продолжают масштабную кампанию по вакцинации от гриппа. Всего в текущем эпидсезоне планируется привить около 1,9 млн человек — это позволит сформировать достаточную иммунную прослойку и минимизировать последствия сезонного роста заболеваемости.



Всего с начала прививочной кампании в пункты вакцинации доставлены 974 тысячи доз вакцин от гриппа, и ожидается ещё поставка более 900 тысяч. Вакцины распределяются по медицинским организациям региона с учётом численности и потребностей прикреплённого населения, в первую очередь — жителей из групп риска.



«С наступлением холодов традиционно увеличивается число респираторных инфекций. Надёжная защита от тяжёлых осложнений — это своевременная вакцинация. Сегодня мы активно прививаем жителей от гриппа. На период проведения массовой прививочной кампании от гриппа во всех учреждениях первичного звена Самарской области сформированы мобильные бригады для вакцинации населения, в том числе на предприятиях, и маломобильных пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, на дому», — отметил министр здравоохранения региона Андрей Орлов.



На сегодняшний день прививку против гриппа сделали более 680 тысяч граждан, среди которых 238 тысяч детей. В регионе работают 200 кабинетов вакцинации. Адрес и график работы можно узнать на интерактивной карте пунктов вакцинации https://clck.ru/3W6DpG , которая размещена на сайте минздрава. Также работают более 262 мобильных бригад и 23 мобильных медицинских комплекса.



«Особенно важно привиться жителям из групп риска — пожилым гражданам, пациентам с хроническими заболеваниями, беременным женщинам и маленьким детям, а также работникам сферы образования, здравоохранения, транспорта и социального обслуживания», - подчеркнул руководитель ведомства.



Вакцинация позволяет предотвращать заболевания, снижать риск тяжёлого течения болезней и развития осложнений, а также формировать коллективный иммунитет. Это, в свою очередь, вносит весомый вклад в достижение целей и задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.

Фото: минздрав СО