В регионе поступила новая партия вакцин от гриппа

Я нашел ошибку
Главные новости:
Екатерина Райкина, дочь Аркадия Райкина, скончалась на 88-м году жизни.
Умерла заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина
Скульптура слонихи со слоненком всегда была одной из заметных достопримечательностей еще советского города Чапаевск. Скульптуру установили в 1950-х годах.
Скульптура слонихи со слоненком в Чапаевске заняла свое историческое место
3 ноября в Историческом парке открылась выставка «Свет сквозь время», посвящённая 30-летию старейшей фотошколы «Самара» Самарского Дворца детского и юношеского творчества
В Самарском Историческом парке открылась выставка «Свет сквозь время»
В этом году в чемпионате «Абилимпикс» приняли участие 900 человек со всей страны, в том числе 14 – из Самарской области.
Жители губернии стали победителями и призерами чемпионата «Абилимпикс»
Спортивный манеж 61 пожарно‑спасательной части в Новокуйбышевске вновь распахнул двери — после масштабной модернизации здесь прошли торжественные мероприятия, посвящённые открытию площадки.
Для пожарных и спасателей: в Новокуйбышевске открыли обновлённый спортивный манеж
На пассажирском маршруте № 108 «г. Самара (Губернский р-к) — мкр. Южный город (Волжский район, Спорткомплекс Южный)» стало на одну единицу техники больше.
 В Самаре на маршрут № 108 для опытной эксплуатации вышел троллейбус с автономным ходом
Филатов А. Психотипы. Полный гайд по определению психотипа. Она создана для тех, кому важно быстро считывать особенности людей по их речи, мимике, привычкам и внешности.
Самарская библиотека для молодежи представляет обзор книжных новинок по истории, искусству, психологии
19 и 20 ноября на площадке регионального центра «Мой бизнес» состоится предпринимательский форум «Мой бизнес 63. Курс на опережение».
Стартовала регистрация на ежегодный форум для предпринимателей «Мой бизнес 63»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.97
0.41
EUR 90.46
0.8
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
_default_
Контакты
Реклама на сайте
Об агентстве
Мероприятия
В  Музее имени Алабина открывается новая выставка «Путь к новому» 
Исторический парк «Россия — моя история» в Самаре готовится отметить свой девятый День рождения
В День народного единства Исторический парк «Россия - моя история» в Самаре приглашает на просветительский фестиваль
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В регионе поступила новая партия вакцин от гриппа

240
В регион поступила очередная партия вакцин от гриппа — более 245 тысяч доз, из них - 79 тысяч предназначены для иммунизации детей.

В регион поступила очередная партия вакцин от гриппа — более 245 тысяч доз, из них - 79 тысяч предназначены для иммунизации детей. Поставка позволит продолжить планомерную работу по защите населения от сезонных инфекций.

Медицинские учреждения Самарской области продолжают масштабную кампанию по вакцинации от гриппа. Всего в текущем эпидсезоне планируется привить около 1,9 млн человек — это позволит сформировать достаточную иммунную прослойку и минимизировать последствия сезонного роста заболеваемости.

Всего с начала прививочной кампании в пункты вакцинации доставлены 974 тысячи доз вакцин от гриппа, и ожидается ещё поставка более 900 тысяч. Вакцины распределяются по медицинским организациям региона с учётом численности и потребностей прикреплённого населения, в первую очередь — жителей из групп риска.

«С наступлением холодов традиционно увеличивается число респираторных инфекций. Надёжная защита от тяжёлых осложнений — это своевременная вакцинация. Сегодня мы активно прививаем жителей от гриппа. На период проведения массовой прививочной кампании от гриппа во всех учреждениях первичного звена Самарской области сформированы мобильные бригады для вакцинации населения, в том числе на предприятиях, и маломобильных пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, на дому», — отметил министр здравоохранения региона Андрей Орлов.

На сегодняшний день прививку против гриппа сделали более 680 тысяч граждан, среди которых 238 тысяч детей. В регионе работают 200 кабинетов вакцинации. Адрес и график работы можно узнать на интерактивной карте пунктов вакцинации https://clck.ru/3W6DpG , которая размещена на сайте минздрава. Также работают более 262 мобильных бригад и 23 мобильных медицинских комплекса.

 «Особенно важно привиться жителям из групп риска — пожилым гражданам, пациентам с хроническими заболеваниями, беременным женщинам и маленьким детям, а также работникам сферы образования, здравоохранения, транспорта и социального обслуживания», - подчеркнул руководитель ведомства.

Вакцинация позволяет предотвращать заболевания, снижать риск тяжёлого течения болезней и развития осложнений, а также формировать коллективный иммунитет. Это, в свою очередь, вносит весомый вклад в достижение целей и задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Директор НОПЦ ГЛТ СамГМУ Артем Лямин отметил, что внедрение в практическую работу современных тест-систем для выявления ключевых маркеров антибиотикорезистентности является одним из наиболее значимых направлений медицинской микробиологии и лабораторной ме
03 ноября 2026, 14:48
СамГМУ и «ТестГен» разработали тест-системы для ПЦР-диагностики актуальных инфекционных заболеваний 
Директор НОПЦ ГЛТ СамГМУ Артем Лямин отметил, что внедрение в практическую работу современных тест-систем для выявления ключевых маркеров... Здравоохранение
371
Научный коллектив НИИ нейронаук СамГМУ стал победителем конкурса Российского научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами».
30 октября 2026, 13:25
Учёные СамГМУ получили грант Российского научного фонда на разработку ЭЭГ-биомаркера болезни Альцгеймера
Научный коллектив НИИ нейронаук СамГМУ стал победителем конкурса Российского научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и... Здравоохранение
1161
В стационарном отделении медицинской реабилитации Самарской городской клинической больницы №2 имени Н.А. Семашко продолжается развитие помощи пациентам с поражениями центральной и периферической нервной систем, а также костно-мышечной системы.
29 октября 2026, 14:43
В Самарской больнице им. Семашко развивается реабилитация пациентов после инсульта
В стационарном отделении медицинской реабилитации Самарской городской клинической больницы №2 имени Н.А. Семашко продолжается развитие помощи пациентам с... Здравоохранение
1114
Здравоохранение
В регион поступила очередная партия вакцин от гриппа — более 245 тысяч доз, из них - 79 тысяч предназначены для иммунизации детей.
3 ноября 2026  19:11
В регионе поступила новая партия вакцин от гриппа
240
Новое здание для размещения подразделения Кинельской центральной районной больницы возведено в селе Кутулук.
3 ноября 2026  15:34
В Кинельском районе возведен современный ФАП
359
Директор НОПЦ ГЛТ СамГМУ Артем Лямин отметил, что внедрение в практическую работу современных тест-систем для выявления ключевых маркеров антибиотикорезистентности является одним из наиболее значимых направлений медицинской микробиологии и лабораторной ме
3 ноября 2026  14:48
СамГМУ и «ТестГен» разработали тест-системы для ПЦР-диагностики актуальных инфекционных заболеваний 
375
Свиной грипп составляет почти 5% от всех регистрируемых случаев заболеваемости гриппом в России
3 ноября 2026  14:01
Свиной грипп составляет почти 5% от всех регистрируемых случаев заболеваемости гриппом в России
392
Роспотребнадзор предупредил об опасности циркулирующего штамма свиного гриппа
3 ноября 2026  12:16
Роспотребнадзор предупредил об опасности циркулирующего штамма свиного гриппа
375
В Кинель-Черкасской центральной районной больнице работает врач-терапевт Дария Хусаинова.
2 ноября 2026  17:35
«Земский доктор»: Врач-терапевт вернулась в родной Кинель-Черкасский район 
659
тольяттинские хирурги помогли беременной супруге участника СВО
2 ноября 2026  13:25
Тольяттинские хирурги помогли беременной супруге участника СВО
495
30 октября 2026  18:25
Минздрав СО: врачи рассказали, какие правила следует соблюдать при задымлении и смоге
938
Молодой специалист Дарья Бурова трудоустроилась в подразделение Красноярской центральной районной больницы в деревне Висловка.
30 октября 2026  18:11
«Земский фельдшер»: в подразделении Красноярской ЦРБ работает молодой фельдшер
1125
Научный коллектив НИИ нейронаук СамГМУ стал победителем конкурса Российского научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами».
30 октября 2026  13:25
Учёные СамГМУ получили грант Российского научного фонда на разработку ЭЭГ-биомаркера болезни Альцгеймера
1162
Весь список
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Самарская делегация работает на форуме «Народы России»
3 ноября 2026  11:12
Самарская делегация работает на форуме «Народы России»
307
Курьерам в России запретят выезжать на тротуары
3 ноября 2026  09:20
Курьерам в России запретят выезжать на тротуары
345
В Правительстве Самарской области состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам повышения качества содержания и благоустройства территорий.
2 ноября 2026  19:17
В облправительстве состоялось заседание рабочей группы по благоустройству территорий
612
Только за минувшую ночь над территорией России было перехвачено и уничтожено 212 вражеских БПЛА. Из них 46 сбиты в Самарской области.
2 ноября 2026  18:48
Только за минувшую ночь над территорией региона было перехвачено и уничтожено 46 вражеских БПЛА
639
В понедельник, 2 ноября, на оперативном совещании губернатор Вячеслав Федорищев дал поручения строительному блоку в части повышения эффективности работы по объектам социальной инфраструктуры.
2 ноября 2026  18:20
На совещании с губернатором Вячеславом Федорищевым обсудили строительство и ввод соцобъектов
604
Весь список