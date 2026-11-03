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Стартовала регистрация на ежегодный форум для предпринимателей «Мой бизнес 63»

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19 и 20 ноября на площадке регионального центра «Мой бизнес» состоится предпринимательский форум «Мой бизнес 63. Курс на опережение».

19 и 20 ноября на площадке регионального центра «Мой бизнес» состоится предпринимательский форум «Мой бизнес 63. Курс на опережение». Программа ежегодного бизнес-события в этом году сфокусирована на внедрении технологий, адаптации к новым условиям рынка и поиске точек роста для бизнеса.
«Ежегодно на площадке форума мы собираем активное бизнес-сообщество региона, чтобы подвести предварительные итоги года, обсудить планы и перспективы, обменяться мнениями и опытом. Форум также становится площадкой диалога бизнеса и власти, получения новых знаний – для этого мы приглашаем лучших региональных и федеральных экспертов. Приглашаем предпринимателей Самарской области к активному участию в нашем традиционном форуме. Уверены, что это будет максимально интересно и полезно», — обратился к предпринимателям заместитель председателя Правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. 
Региональный форум «‎‎Мой бизнес 63» проводится областным минэкономразвития по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» и становится ключевой площадкой для развития малого и среднего бизнеса региона.
Традиционно на форуме: федеральный уровень экспертизы, прямой диалог с властью и возможность первым узнать о налоговых изменениях, новых правилах для e-commerce и актуальных субсидиях, практика вместо теории и масштабный нетворкинг.
Первый день на форуме — про стратегии, правила игры и новые точки роста:
— Воркшоп «Дизайн бизнес-моделей как ключевой навык будущего». Спикер Алексей Еремин — основатель агентства Rocketmind, создатель бренда «Госуслуги» расскажет, как спроектировать бизнес, устойчивый к любым внешним шокам.
— Пленарная сессия «Бизнес: новые условия для развития» с участием региональных и федеральных ведомств. Разговор о налоговой реформе, регулировании маркетплейсов, финтехе и реальных мерах господдержки МСП.
— Экспертный круглый стол по госзакупкам: где скрыты новые выгоды и как обойти регуляторные риски.
Второй день на форуме — технологии, масштабирование и управление деньгами:
— Мастер-класс «ИИ в бизнесе: рост выработки в 3–5 раз», спикер: Эдуард Чечерин — маркетолог, стоявший за продвижением Black Star Burger и XO Team, создатель ИИ-проектов. Покажет прикладные инструменты, снижающие себестоимость процессов.
— Панельная дискуссия «Если бы я начинал сейчас» - опытные предприниматели расскажут, в какие ниши они пошли бы прямо сегодня, а куда заходить уже поздно.
— Бизнес-симулятор «Как принимать решения с помощью финмодели» - совместный интенсив от Гарантийного фонда Самарской области и «Нескучных финансов». На реальном кейсе протестируют управленческие решения и покажут их влияние на прибыль и кассовые разрывы.
К участию приглашаются индивидуальные предприниматели, самозанятые, инвесторы, экспортеры, топ-менеджеры и собственники компаний.
Форум пройдет 19 и 20 ноября на площадке регионального центра «Мой бизнес» (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211). Заявку на участие можно подать по ссылке: forum.mybiz63.ru.

 

Фото – Минэкономразвития Самарской области

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