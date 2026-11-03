Фотограф из Самары Артур Емельянов победил в  Международном фотоконкурсе «Русская цивилизация»

Оглашены победители X Международного фотоконкурса «Русская цивилизация». Церемония состоялась в рамках Международной недели «Народы России», которая проводится по указу Президента РФ Владимира Путина и приурочена ко Дню народного единства. Ключевая тема недели - «Солидарность государств через единство народов и традиционные ценности».

В 2026 году на юбилейный конкурс поступило 149 054 фотоработы от 49 423 авторов из России и зарубежных стран. Проект, проводимый ФАДН России, объединяет фотографов, которые через объектив показывают богатство культурного, исторического и духовного наследия нашей страны.

В Год единства народов России особенностью фотоконкурса стало учреждение специальной номинации ФГБУ «Дом народов России» «Россия - семья семей», посвящённой семейным хроникам, трудовым и творческим династиям, а также многонациональным семьям.

В номинации «Традиции большой страны» первое место занял представитель Самарской области - Артур Емельянов с серией работ «Законы братства». Артур Емельянов - фотограф, журналист и главный редактор журнала «РУССКИЙ КВАДРАТ», автор фотовыставки «Самарский рубеж», где представлены 40 портретов бойцов 1445-го полка. В описании к работам подчёркивается ключевая идея - ценность нерушимого товарищества и взаимовыручки на полях СВО, которые скрепляют воинов прочнее любых уставов.

Фотоконкурс «Русская цивилизация» проводится ежегодно и объединяет как профессионалов, так и любителей, стремящихся показать подлинную Россию - страну людей, традиций и смыслов.

Фото – ФАДН России