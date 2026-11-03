Полицейские разыскивают 81-летнего жителя Отрадного

Полицейскими разыскивается без вести пропавший мужчина, 1945 года рождения, который 2 ноября ушел на прогулку из дома, расположенного на ул. Первомайской, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

На розыск мужчины ориентированы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, госавтоинспекторы, а также сотрудники других подразделений. Ориентировка с его приметами направлена в организации правоохранительной направленности.

Приметы разыскиваемого: рост 181 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубого цвета. В силу состояния здоровья дезориентирован. По имеющейся информации может нуждаться в медицинской помощи.

Был одет: черные спортивные штаны, куртка темно-синего цвета, ботинки черного цвета, темно-серая кепка.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить по телефону 88466123511 или 112, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области