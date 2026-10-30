В Тольятти, в автобусе задержали мужчину, в кармане куртки которого нашли наркотики

На контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в Тольятти сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов водителя автобуса, следовавшего из соседней области.

Во время административной процедуры инспекторы обратили внимание на поведение одного из пассажиров, который заметно нервничал. Полицейские проверили документы мужчины 1975 года рождения и приняли решение провести его личный досмотр.

В присутствии понятых в кармане куртки пассажира сотрудники полиции обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. Сотрудники полиции передали информацию в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Для дальнейшего разбирательства мужчину и водителя автобуса доставили в территориальный отдел полиции.

В ходе опроса ранее судимый за имущественное преступление местный житель пояснил, что приобрел наркотическое средство через Интернет для дальнейшего сбыта посредством тайников-закладок на территории города.

Изъятое вещество направили на исследование в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по г. Тольятти. Согласно заключению эксперта, оно содержит метадон массой 44,77 грамма, что относится к крупному размеру.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, в том числе лиц, причастных к организации противоправной деятельности, и канал поставки запрещенного вещества в регион, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области