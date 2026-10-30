«Водный сигнал» от «РКС-Самара» снова в сети: сервис работает в мессенджере Макс

В октябре 2026 года возобновил работу сервис «Водный сигнал» от «РКС-Самара». Теперь сообщить о проблемах на централизованных сетях холодного водоснабжения и водоотведения можно через мессенджер Макс.

Ранее у «РКС-Самара» был удобный чат-бот в Телеграме, которым активно пользовались жители Самары для сообщения о проблемах по профилю предприятия. Однако из-за ограничений платформы его пришлось удалить. В это же время предприятие приступило к разработке нового решения, и с начала октября 2026 года «Водный сигнал» официально начал работу в Максе.

Что самарцы могут сделать через «Водный сигнал»:

- Сообщить о любых проблемах на централизованных сетях холодного водоснабжения и водоотведения: утечках, изливах, просадках грунта, открытых колодцах или отсутствии ограждений.

- Отправить фотографии неисправностей, чтобы помочь бригадам и сократить время на обследование территории.

- Узнать точную причину отсутствия холодной воды по конкретному адресу и сроки её возобновления (если отключение связано с работами «РКС-Самара»).

- Подписаться на оповещения о плановых или аварийных работах по своим адресам.

Подписывайтесь! https://max.ru/id7704836475_1_bot

Все обращения автоматически фиксируются центральной диспетчерской службой «РКС-Самара» и отправляются в профильные подразделения.

Обратная связь по данному каналу не предусмотрена.

«Водный сигнал» - это часть комплексной системы информирования самарцев о производственной деятельности ресурсоснабжающего предприятия. Вместе с каналом в Максе работает Голосовой робот Центральной диспетчерской службы «РКС-Самара» по тел. (846) 334-75-12, 311-05-05 и интерактивная карта на сайте https://samcomsys.ru/, где абонент может проверить, какие работы ведутся по его адресу.

Фото: пресс-служба «РКС-Самара»