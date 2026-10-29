Водоемы в самарских парках готовят к зиме

В городских парках Самары завершается подготовка водоемов и фонтанов к зимнему сезону. Специалисты МАУ «Парки Самары» и АО «Спецремстройзеленхоз» законсервировали фонтаны в парках «Молодежный» и Победы, фонтан «Царевна Лебедь» в парке 50-летия Октября, фонтаны «Грот», «Мальчик и девочка» в Струковском саду. Съемное оборудование парковых фонтанов демонтировали для зимнего хранения.



«Большая часть фонтанов в парках установлена внутри водоемов. Технология их консервации на зимний период разная. Например, в парке «Молодежный» из специальных резервуаров выпускается воздух, и оборудование опускается на дно водоема. Весной производим обратное действие: запускается компрессор, и система всплывает. Такой фонтан требует минимального количества времени и трудозатрат для перехода между сезонами. Все фонтаны в этом году отработали летний сезон без сбоев, тем не менее профилактический ремонт оборудования перед открытием следующего сезона работы фонтанов в Самаре уже запланирован», – рассказал директор МАУ «Парки Самары» города Самары Константин Уланов.



В ближайшее время в парках Победы и Гагарина через системы выпускных труб начнется постепенный спуск воды из прудов до безопасного уровня с целью предотвращения серьезных последствий при возможном выходе людей на лед. В течение всего времени слива будет производиться очистка по контурам чаш водоемов. В парке 50-летия Октября на озере Песчаном остаются зимовать лебеди — для них построены отапливаемые вольеры, ежедневно птицы имеют возможность необходимой для их здоровья прогулки с купанием в полынье, которая поддерживается с помощью аэратора.



«В парках обитает популяция диких уток, которые самостоятельно перемещаются между водоемами. Утки не улетают на зимовку, так как им достаточно корма, который приносят отдыхающие. В озере парка 50-летия Октября также прекрасно зимует выпущенная в прошлом году рыба, доступ кислорода для нее также обеспечивает полынья. Караси, толстолобики, белый амур заметно выросли и успешно справляются со своей задачей уничтожения нежелательных водорослей. Напоминаю посетителям парка, что рыбалка в парках запрещена. Подобные случаи пресекаются с привлечением полиции», – добавил Константин Уланов.



В 2025 году для восстановления экосистемы в водоем парка 50-летия Октября была запущена рыба и добавлен препарат с содержанием хлореллы, а для поддержания уровня воды была запущена новая скважина. Также из новой скважины заполняется водой пруд парка «Молодежный».

Фото: пресс-служба администрации Самары