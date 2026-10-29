В Кировском районе Самары с завтрашнего дня к работе приступит новый глава - Вячеслав Коновалов. Его кандидатура получила поддержку и в Правительстве Самарской области, и в мэрии Самары. Это наше общее, взвешенное решение, сообщил Вячеслав Федорищев.

"Вячеслав Коновалов хорошо себя зарекомендовал на посту руководителя Красноглинского района, где показал системный подход к решению задач и умение выстраивать диалог с жителями. У него весомый управленческий опыт, и он уже погружен в проблематику и приоритеты Кировского района.

Важно, чтобы в нашей команде были только честные, порядочные руководители, которые слышат запросы граждан и оперативно реагируют на обращения, находят взвешенные и мудрые решения. Насколько сами они при этом будут громкими и публичными – это уже их личный выбор. Главное – результат для жителей.

Только так должна строиться работа в Кировском районе.

Желаю Вячеславу Коновалову продуктивной работы. Кировскому району – стабильного развития" - отметил губернатор в МАКС.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области