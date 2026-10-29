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В Самарском социально-педагогическом колледже  прошло профориентационное мероприятие

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Руководство ГУ МВД России по Самарской области и представители Общественного совета при региональном главке приняли участие в профориентационном мероприятии.

В Самарском социально-педагогическом колледже в рамках Всероссийского проекта «Первые в профессии» прошло профориентационное мероприятие, в котором приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев и представитель Общественного совета при региональном главке Ольга Доронина.
Организаторы мероприятия представили вниманию юношей и девушек интерактивные тематические площадки, рассказывающие об особенностях профессии полицейского.
Ребята узнали о работе Центра кинологической службы, увидели, как проходит тренировка служебных собак.
Эксперты-криминалисты продемонстрировали юношам и девушкам содержимое специального чемодана, со всем необходимым для проведения экспертиз и рассказали о методах дактилоскопирования.
Сотрудники Управления по вопросам миграции объяснили подросткам, как проверяют паспорта на подлинность и показали принцип работы специального прибора, который подсвечивает невидимые глазу водяные знаки в документе.
В свою очередь, представители Управления экономической безопасности и противодействия коррупции рассказали и показали, как определить признаки подделки товаров.
Госавтоинспекторы продемонстрировали учащимся специальные технические приборы, которые используются для выявления нарушений ПДД.
Желающие более подробно узнать о поступлении на службу в органы внутренних дел и об обучении в вузах системы МВД России смогли получить подробную информацию о требованиях, предъявляемых к кандидатам и об особенностях учебного процесса.
Генерал-майор полиции Александр Афанасьев обратился к юношам и девушкам: «В структуре МВД существует множество направлений и в каждом из них ценятся неравнодушие, дисциплина и стремление становиться лучше. Мы готовы помочь молодежи сделать первые шаги в профессии и раскрыть свой потенциал. Пусть сегодняшняя встреча станет для некоторых из вас началом большого и важного пути».
Представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Ольга Доронина отметила: «Такие профориентационные встречи позволяют более подробно познакомиться со службой полицейских. Важно, что ребята могут своими глазами увидеть, какие навыки и знания требуются для разных направлений работы, и соотнести это со своими интересами и способностями. Общественный совет поддерживает подобные проекты, поскольку они способствуют формированию объективного представления о деятельности полиции и помогают подросткам осознанно подойти к выбору жизненных целей».
Завершилось мероприятие концертом оркестра культурного центра ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:  ГУ МВД России по Самарской области

Теги: Полиция Самара

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