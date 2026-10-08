Самарские транспортные полицейские задержали иностранного гражданина, подозреваемого в совершении преступлений 

В ходе проведения оперативно-профилактической операции «Нелегал» сотрудниками Самарского линейного отдела полиции Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте в районе станции Пятилетка Куйбышевской железной дороги был выявлен 35-летний иностранный гражданин. В ходе проверки документов полицейские установили, что гражданин нарушил миграционное законодательство Российской Федерации. Указанный гражданин был доставлен в линейный пункт полиции.

В ходе проведения дальнейшей проверки указанный гражданин предоставил сотрудникам полиции документы с признаками подделки. В целях несоставления административного протокола и непривлечения к уголовной ответственности мужчина передал должностному лицу незаконное денежное вознаграждение в сумме 15 000 рублей, от которого сотрудник полиции отказался. Данный факт был задокументирован.

В отношении него был составлен административный протокол, предусмотренный ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». Также в отношении гражданина полицейскими возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Самарским следственным отделом на транспорте ЦМСУТ Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. За нарушение мужчиной миграционного законодательства Российской Федерации предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от двух до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации и запретом въезда в Россию в течении длительного срока.

Решением суда подозреваемому в совершении преступлений избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте

Пресс-служба самарской транспортной полиции

Фото: Пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте