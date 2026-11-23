В Похвистневском районе на автодороге столкнулись два автомобиля. К сожалению, есть пострадавшие

На месте происшествия работали пожарные-спасатели пожарно-спасательного отряда № 35

23 ноября в 15:54 в пожарно-спасательный отряд № 35 филиала ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Самара - Бугуруслан.

Оперативно на место вызова выехали дежурный караул пожарно-спасательной части № 102 пожарно-спасательного отряда № 35, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

По прибытии установлено, что произошло боковое столкновение легковых автомобилей Lada Kalina и Kia Spectra с последующим съездом с дороги второго автомобиля.

К сожалению, в результате происшествия пострадали два человека, они госпитализированы в Похвистневскую районную больницу.

В ходе аварийно-спасательных работ наши специалисты отключили аккумуляторную батарею, произвели сбор информации.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку, сообщает пресс-служба ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Фото: пресс-служба ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»