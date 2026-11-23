2027 год по восточному календарю - год Красной огненной козы или овечки, поэтому тема конкурса - козы и овечки (дикие и домашние).

Условия конкурса:

1. Возраст участников от 8 лет и старше (несколько возрастных категорий: 8-10 лет, 11-13 лет, 14-18 лет, старше 18 лет)

2. Изобразите на спиле дерева или на пластиковом шаре с помощью красок козу или овечку в любом художественном стиле. Ёлочную игрушку можно дополнить лентами, стразами и другими декоративными элементами.

3. Прикрепите к игрушке веревку или ленточку, на которой она будет держаться на ёлке и бирку со своей фамилией и именем, возрастом и контактным телефоном.

4. Принесите игрушку в зоопарк в научно-просветительский отдел или оставьте на кассе. Прием работ до 20 декабря включительно (с 8.00 до 17.00).

Для изготовления игрушки вам понадобится: спил дерева или готовая деревянная болванка толщиной от 0,5 до 1,5 см и диаметром от 5 см до 12 см или пластиковый шар диаметром от 5 до 12 см (заготовка без рисунка).

Акриловые краски (если краски другие, то необходимо покрыть защитным лаком), кисти.

Пеньковая веревка или декоративные ленты, бусины, стразы или блёстки.

Восемь лучших игрушек будут отмечены грамотами и призами. Победители конкурса будут приглашены в зоопарк на новогоднюю ёлку.

Все участники конкурса получат сертификаты онлайн, которые будут выложены в группе Самарского зоопарка ВКонтакте.