По итогам первых трех кварталов самой зависимой от импорта категорией оптовой торговли в России стала электроника, где на долю зарубежной продукции пришлось 59,6 процента. Об этом со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза» сообщает ТАСС.

В указанную категорию входят компьютеры, периферийные устройства, смартфоны, телекоммуникационное оборудование, электронные компоненты и комплектующие.

Следом за электроникой идут текстильные изделия (58,4 процента), мотоциклы и запчасти к ним (50,2 процента), бытовая техника (46,8 процента), парфюмерия и косметика (44,2 процента).

Лучше всего с импортозамещением обстоят дела в оптовой торговле топливом (1 процент зарубежной продукции), металлами и металлическими рудами (7,1 процента), сельскохозяйственным сырьем (8,1 процента), химической продукцией (10,3 процента).

Для оценки использовались данные Росстата, основанные на опросе 6,5 тысячи организаций оптовой торговли из 82 регионов страны.