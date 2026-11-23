В московском аэропорту Шереметьево задержали старейшего в России вора в законе Валико Джеджея, известного в криминальном мире как Вальтер. Об этом сообщает Telegram-канал «Прайм-Крайм».

Отмечается, что 80-летний Вальтер долгое время жил в Черногории, но вынужден был покинуть страну из-за истекшей визы. Он прибыл в Армению, однако из-за имеющегося у мужчины российского гражданства его отправили в Москву, несмотря на двустороннюю пневмонию.

При встрече с российскими силовиками Вальтер не стал отвечать на вопрос, является ли он вором в законе, и пообещал уехать из России, как только вылечится, пишет Газета.