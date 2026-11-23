Российские страховщики поддержали инициативу Центробанка снизить минимальную границу тарифа ОСАГО до одного рубля. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА), пишет Ура.ру.

«Это создаст потенциал для снижения стоимости полисов для аккуратных автовладельцев», — говорится в сообщении Банка России, передают «Ведомости». По данным регулятора, на безаварийных водителей приходится более 79% продаж годовых страховок.

В РСА считают, что снижение нижней границы тарифа усилит конкуренцию между страховыми компаниями за аккуратных водителей. При этом один рубль станет минимальной базовой ставкой, а не окончательной стоимостью полиса, которая рассчитывается с учетом дополнительных коэффициентов.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предупредил о риске подорожания ОСАГО. По его словам, снижение минимальной ставки не гарантирует дешевых страховок, поскольку ЦБ одновременно предложил повысить верхнюю границу тарифа для обычных автомобилистов на 20%, передает НСН.