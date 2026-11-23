Члены общегородской комиссии председателей территориальных общественных самоуправлений города Самары посетили муниципальные транспортные предприятия «Самарский метрополитен» и «Трамвайно-троллейбусное управление». Эти встречи продолжили серию специальных мероприятий для представителей ТОС.



Специалисты самарского метрополитена рассказали членам комиссии о том, как устроена работа предприятия, особое внимание уделив работе в случае объявления воздушной тревоги.

«Рассказали представителям комиссии о мерах по обеспечению безопасности пассажиров на станциях, необходимости досмотровых мероприятий и взаимодействии сотрудников службы транспортной безопасности с пассажирами, – сказал начальник электродепо «Кировское» МП г.о. Самара «Самарский метрополитен» Дмитрий Андреев. – В случае ракетной опасности все станции метрополитена могут быть использованы гражданами как укрытия в любое время суток. При входе на станцию необходимо уведомить сотрудников о намерении укрыться и следовать в указанные места».



Также представителям комиссии рассказали о подготовке поездов к эксплуатации, их техническом обслуживании и ремонте, а также о подготовке машинистов и текущих потребностях в специалистах. На станции «Алабинская» участники мероприятия ознакомились с работой начальника станции и дежурного, а затем посетили трансформаторную подстанцию, где узнали, как обеспечивается энергоснабжение метрополитена и кто отвечает за эту работу. Также гостям показали машинный зал эскалаторов, служебные помещения с водоотливными установками, подплатформенные коридоры с коммуникациями. Отметим, что с начала 2026 года самарский метрополитен перевез более 9,6 млн пассажиров.



«Мы осмотрели электродепо «Кировское», нам продемонстрировали, как ремонтируют и обслуживают подвижный состав, познакомили с работой машинистов и их графиком, рассказали о работе метрополитена с молодежью и начинающими специалистами. Теперь я знаю о работе Самарского метрополитена в деталях и смогу рассказать о ней жителям моего района. Уверена, эта информация будет для них полезна — кто-то найдет для себя новую работу и призвание, а кто-то предпочтет чаще пользоваться этим видом транспорта на постоянной основе», – сказала председатель ТОС № 1 Октябрьского района Самары Елена Пронина.



Следующей точкой стало муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление». Активистов ТОС познакомили с уникальным тематическим музеем ТТУ и его коллекцией — здесь собраны снимки первых трамваев и троллейбусов, миниатюрные модели общественного транспорта, форма кондукторов и водителей. Также они побывали в депо и узнали о подвижном составе самарского общественного транспорта и о том, какие трамваи, троллейбусы и автобусы курсируют по улицам города.



Напомним, что ранее председатели ТОС посетили городской Департамент финансов, побывали в МБУ «Благоустройство» города Самары, в одном из отделений МАУ г.о. Самара «МФЦ», узнали о творческих и спортивных проектах Самарского Дворца ветеранов, а также ознакомились со структурой администрации города Самары. В планах — финальные обучающе-ознакомительные курсы для председателей ТОС на базе Самарской публичной библиотеки.