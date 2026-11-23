Общая задолженность самарцев за услуги водоснабжения и водоотведения перед «РКС-Самара» превышает 1,6 млрд рублей. Несмотря на неоднократные предупреждения и досудебные требования, направленные в адрес жителей, многие абоненты продолжают игнорировать свои финансовые обязательства перед ресурсоснабжающей организацией.

Поэтому «РКС-Самара» вынуждены организовать работу по массовому взысканию задолженности в судебном порядке. Данная мера коснется всех, у кого есть просроченная задолженность.

Отметим, что помимо выплаты основного долга все расходы за сопровождение судебной процедуры, включая услуги юристов и госпошлину, в полном объеме будут взыскиваться с должника. Пример:

- основной долг: 10 000 руб.

- госпошлина за подачу иска: от 2 000 до 4 000 руб.

- услуги юридического сопровождения: 6 000 руб.

- пени (9%): 900 руб.

- исполнительский сбор ФССП: 12% от суммы долга, но не менее 2 000 руб.

Таким образом, основной долг увеличивается более чем в два раза, при долге в 10 000 рублей будет взыскано 22 900 рублей.

Помимо прямых финансовых потерь, должников ждёт комплекс мер воздействия согласно законодательству:

- приостановка услуги водоотведения до суда;

- арест банковских счетов;

- установка ограничений на выезд за пределы РФ;

- внесение в реестр недобросовестных граждан в БКИ, что гарантирует отказ в получении кредитов, ипотеки и рассрочек в большинстве банков.

Призываем всех должников погасить имеющуюся задолженность, чтобы избежать судебных издержек и ограничения услуг. Оплатить задолженность можно в любое время через банковские приложения, на сайте «РКС-Самара», в кассах банков или через портал «Госуслуги».