«РКС-Самара» предлагают руководителям ТСЖ и УК проводить активную совместную работу по снижению засоров системы водоотведения. Уже есть результаты: дома, в которых засоры ушли в прошлое, несмотря на то, что общее количество канализационных проблем по городу растёт.

Пример – ул. Ново-Садовая, 234. Именно этот адрес подтверждает: объединив усилия ресурсников, руководителей ТСЖ и жителей, можно добиться многого!

Председатель ТСЖ «Ново-Садовая, 234» Антонина Аманова поддерживает многочисленные идеи «РКС-Самара» по профилактике засоров и внедряет их в своём доме:

- жители получают яркие листовки с правилами пользования канализацией;

- через домофоны жильцам напоминают о том, что в систему водоотведения должна попадать только вода с биологическими отходами, без бытового мусора;

- в доме установили специальные ловушки для мусора на канализационных выпусках. Это помогло выявить сначала подъезды, а затем и конкретных жильцов, которые нарушали правила пользования канализацией.

«Сначала нам приходилось ловушки чистить чуть ли не каждый день, так много мусора сбрасывали в канализацию, – вспоминает Антонина Аманова. – Но с каждым разом становилось лучше, жильцы стали придерживаться правил. Сейчас ловушки практически не чистим – мусора в них нет!».

В середине ноября Антонина Аманова пришла на Штаб по благоустройству и вручила благодарственные письма сотрудникам «РКС-Самара» за помощь в борьбе с засорами. В свою очередь, «РКС-Самара» благодарит Антонину Аманову за поддержку инициатив и надеется, что её пример станет ориентиром для других управляющих организаций.

Предприятие приглашает к сотрудничеству УК, ТСЖ, ЖСК, чтобы вместе объяснять жителям принципы работы системы водоотведения, напоминать правила общего комфорта и сделать их нормой жизни.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»