18 ноября отмечается день рождения Деда Мороза. К этой дате 2ГИС и Отелло подготовили новое исследование, в котором посчитали стоимость дня отдыха недалеко от резиденций Деда Мороза и его «коллег» по всей России — от Смоленска до Хабаровска. В расчёт вошли: ночь в отеле и два приёма пищи в заведениях общественного питания.

Так, средняя стоимость одного дня путешествия к резиденциям Деда Мороза и его региональных «коллег» составляет 7228 рублей. Дешевле всего — в Смоленске (5252 руб.), а также в Воронеже (5776 руб.) и Иркутске (5795 руб.). Одно из ближайших к Самаре направлений — Казань, где находится резиденция татарского Деда Мороза Кыш Бабая: один день путешествия здесь обойдётся в 8546 руб.